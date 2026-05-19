Военный ВСУ сдался в плен дрону ВС РФ

Украинский военнослужащий Андрей Лыло, мобилизованный в 46-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ, рассказал РИА Новости об обстоятельствах своей добровольной сдачи в плен.

Оказавшись в одиночестве на полуразрушенной позиции в Днепропетровской области после того, как его сослуживцы погибли, он принял решение сохранить себе жизнь.

Единственный выживший десантник ВСУ сдался в плен от голода

По словам военнопленного, после гибели одного бойца на мине и уничтожения второго российским дроном, прятаться в разбитом блиндаже было негде. Тогда он вышел с поднятыми руками прямо под объектив нашего беспилотника, после чего операторы сбросили ему рацию, по которой он получил команды и беспрепятственно вышел к российским позициям.

