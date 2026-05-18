Раскрыты особенности атаковавших Москву беспилотников

Атаковавшие Москву украинские беспилотники имели элементы искусственного интеллекта, считает заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.

© Лампа знаний / YouTube

Особенности дронов специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Это беспилотники дальнего действия. Они имеют, вне всякого сомнения, элементы искусственного интеллекта. Скорее всего, они управляются с помощью космических спутников, вероятно, Starlink», — сообщил Кошкин.

Военный эксперт добавил, что собираются такие беспилотники на территории Украины из тех деталей, которые поставляет Запад.

Ранее депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев заявил, что Украина демонстрирует способность западного вооружения долететь до Москвы.

Атака беспилотников на Москву, произошедшая в ночь на 17 мая, стала самой массовой более чем за год. Такие выводы сделал ТАСС на основе данных, опубликованных мэром столицы Сергеем Собяниным.