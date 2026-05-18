$73.1385.18

Генерал ФСБ объяснил атаки дронов ВСУ на Россию

Lenta.ru

Киев взял курс на уничтожение российского населения. Так атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регионы России объяснил генерал Федеральной службы безопасности (ФСБ) в отставке Александр Михайлов, пишет «Царьград».

Генерал ФСБ объяснил атаки дронов ВСУ на Россию
© Лента.Ru

Михайлов считает, что можно сколько угодно фантазировать о мотивах украинских властей. Однако, отметил отставной генерал ФСБ, они действуют планомерно в условиях военного времени.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют дроны сразу же после того, как получают их, чтобы не допустить ударов по цехам сборки или хранения.

«Если у них есть возможность сразу нанести удар, чего их накапливать-то они будут? Вот у них появилось тысяча (дронов), вот они тысячу запустили. Причем они четко действуют», — заявил эксперт.

При этом, по его словам, в условиях военных конфликтов политическая логика отходит на второй план и боевые действия ведутся исходя из имеющихся возможностей.

Генерал назвал возможные цели ударов ВС РФ в Днепропетровске

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ВСУ за сутки выпустили в сторону России более 250 БПЛА. В оборонном ведомстве также добавили, что военнослужащие Черноморского флота в северной части Черного моря уничтожили украинский безэкипажный катер.