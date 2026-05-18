Генерал назвал возможные цели ударов ВС РФ в Днепропетровске

Генерал-майор, герой России Сергей Липовой заявил, что завод «Южмаш» в Днепропетровске, производящий различное оружие для ВСУ, мог попасть под удар 18 мая. Об этом рассказали «Аргументы и факты».

В ночь на 18 мая появилась информация об ударах по военным объектам в Кировограде, Одессе и Днепропетровске. Сообщалось о воздушной тревоге и взрывах.

«Южмаш является крупнейшим на сегодняшний день военным предприятием, которое выпускает все, начиная от дронов и заканчивая ракетами», - подчеркнул Липовой.

Генерал-майор заявил, что предприятие выпускает беспилотники для ВСУ и производит ракеты «Фламинго». Липовой добавил, что в подземных помещениях завода находится множество цехов.

«В этих цехах под руководством инструкторов НАТО раздуто производство дронов», - заключил генерал.

Украина представила ракету «Фламинго» в 2025 году. По словам Владимира Зеленского, «Фламинго» должна стать «самой успешной» ракетой ВСУ благодаря дальности полета и боеголовке. Зеленский заявил о планах произвести около трех тысяч таких ракет, однако в Верховной раде назвали массовый выпуск «Фламинго» нереалистичным.