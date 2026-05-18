В ВСУ рассказали об особенности российских беспилотников

Российские войска имеют существенный прогресс в развитии и внедрении mesh-сетей на ударные БПЛА и активно экспериментируют с применением различных типов связи при атаках беспилотников. Об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

По его словам, такой подход позволяет российским военным наносить удары по военной технике на глубине до 80 километров от линии фронта. При этом военный отметил, что украинские производители дронов используют исключительно терминалы связи Starlink, полностью игнорируя радиосвязь.

«У нас же большинство производителей и соответственно военных бросаются на тот Starlink как на панацею от всего и пихают его повсюду, забросив почти полностью идею с радиосвязью как утопию, ведь это же относительно сложный путь к успеху, тут же надо что-то подумать и придумать — это сложно и всем впадлу... а очень и очень зря», — написал он.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России изменили тактику применения ударных БПЛА «Герань». Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, беспилотники подлетали к городу, набирая высоту, а затем выполняли круговые маневры с поэтапным снижением. На финальном участке пути дроны отключали двигатель, чтобы бесшумно планировать к своей цели.