Военный эксперт Василий Дандыкин указал на «огромные проблемы» ВСУ. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, первая и главная проблема ВСУ — дефицит личного состава. Сейчас Киев пытается тратить на это больше средств, но наемников становится все меньше на фоне растущих потерь.

«И, судя по тому, что их дроны начали сбиваться с курса, вероятно, это работа симпатизирующих России людей в Европе. Если угроза украинских БПЛА будет устранена, то это станет второй огромной проблемой Киева», — добавил Дандыкин.

Третьей проблемой, по мнению военного эксперта, может стать полное освобождение Донбасса российскими войсками, в том числе Славянска и Краматорска. Это позволит ВС РФ получить прямой выход на другие регионы Украины — Запорожскую, Днепропетровскую и Сумскую области.