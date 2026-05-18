ВС РФ уничтожили два украинских ЗРК «Бук»

Российские подразделения уничтожили в пригороде Запорожья два украинских зенитных ракетных комплекса «Бук». Об этом рассказал в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный.

По его словам, удар был нанесен «Ланцетами», стоящими «на службе специалистов 58-й армии».

«Уничтожили сразу две установки ЗРК «БУК» в пригороде, а после ударили и по промышленному объекту в самом Запорожье», - пояснил он.

Военкор привел видеозапись атаки, обратив внимание на то, что российские FPV-дроны «уверено себя чувствуют в черте города».

Ранее глава Минобороны Британии Джон Хили после масштабных российских ударов по военным объектам на украинской территории распорядился ускорить поставки Вооруженным силам Украины комплексов ПВО.