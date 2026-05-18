ВС РФ рассказали об уничтожении роботизированных комплексов ВСУ

Операторы дронов 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала мая уничтожили более семи единиц транспорта и свыше десяти наземных роботизированных комплексов Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным «Карта».

По его словам, ведется постоянная разведка местности, после обнаружения цели ее координаты передаются командованию, а затем вылетают дроны со сбрасываемыми боеприпасами. При этом в зависимости от цели БПЛА снаряжаются осколочно-фугасными и кумулятивными зарядами.

«С начала мая расчеты БПС 11-го армейского корпуса уничтожили более семи автомобилей ВСУ, квадроциклов и багги, а также более 10 роботизированных комплексов, которые используются в перевозке грузов и ротационных мероприятиях», - пояснил «Карта».

Ранее в Минобороны РФ отметили, что разведывательные и ударные беспилотники работают круглосуточно. Помимо бронетехники, целями операторов БПЛА становятся узлы связи, командные пункты и другие военные объекты.