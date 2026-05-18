На стороне ВСУ воюют иностранные наёмники из Японии, Ирландии, Норвегии и Нидерландов. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, количество таких бойцов постоянно растёт, и они прибывают не только из Европы, но и из Латинской Америки, Африки и Азии.

© Московский Комсомолец

Иностранцев вербуют через специальные рекрутинговые компании, которые оплачивают проезд, оформляют контракты и организуют обучение перед отправкой на фронт. Мирошник отметил, что среди наёмников есть представители самых разных стран, включая Японию, Ирландию, Норвегию и Нидерланды.

Российская сторона продолжает собирать информацию о маршрутах переброски и местах дислокации иностранных бойцов. По данным МИД РФ, в «Интернациональном легионе» ВСУ служат тысячи наёмников из разных уголков мира.

Дипломат подчеркнул, что участие иностранных граждан в конфликте фиксируется по всей линии фронта. Вербовка ведётся через частные структуры, а подготовка новобранцев проходит на специальных базах на территории Украины.