Над Тульской областью ночью сбит один беспилотник
Один украинский беспилотник уничтожен ночью в небе над Тульской областью.
Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет.
«Прошедшей ночью подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожен один украинский беспилотник», — написал губернатор.
Он добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Ранее стало известно, что за минувшую неделю российские средства ПВО уничтожили не менее 3124 украинских БПЛА над территорией страны.