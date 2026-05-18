Над Тульской областью ночью сбит один беспилотник

Один украинский беспилотник уничтожен ночью в небе над Тульской областью.

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет.

«Прошедшей ночью подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожен один украинский беспилотник», — написал губернатор.

Он добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Ранее стало известно, что за минувшую неделю российские средства ПВО уничтожили не менее 3124 украинских БПЛА над территорией страны.