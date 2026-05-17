Атака беспилотников на Москву стала крупнейшей за год

Очередной удар противника по московскому региону оказался беспрецедентным по своим масштабам с начала прошлого года, передает ТАСС. Согласно подсчетам агентства, основанным на заявлениях мэра города Сергея Собянина, только с полуночи военные сбили 81 беспилотник.

Всего за минувшие сутки ликвидировано более 120 летательных аппаратов, направлявшихся к столице. До этого наиболее крупная атака в 2026 году произошла 14 марта. Тогда градоначальник сообщал об уничтожении 65 вражеских дронов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило о ликвидации более 550 беспилотников за одну ночь над регионами страны.

На подлете к Москве силы ПВО сбили один дрон ВСУ.

Еще шесть дронов ВСУ уничтожили на подлете к Москве.