Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в Севастополе

Вечером в субботу Севастополь подвергся массированной воздушной атаке. Дежурные расчеты ПВО вступили в бой с роем вражеских дронов над акваторией и жилыми кварталами. Об этом в своем канале проинформировал глава города Михаил Развожаев.

По словам губернатора, на момент публикации силами ПВО и стрелковыми группами уже было сбито 25 беспилотных летательных аппаратов. Воздушные цели уничтожались над морем и в разных районах города.

Военные продолжают отражать атаку. Информация о пострадавших среди мирного населения пока не поступала. Тем не менее полностью избежать последствий падения обломков не удалось. Один из сбитых дронов повредил высоковольтную линию электропередачи.

В результате в некоторых районах города наблюдаются перебои с подачей электричества. Развожаев подчеркнул, что ремонтные бригады немедленно приступят к восстановительным работам, но только после завершения воздушной тревоги и разрешения экстренных служб.