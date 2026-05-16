ВСУ выпустили более сотни беспилотников по России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 138 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Попытки атак были предприняты в период с 20:00 15 мая до 07:00 16 мая по московскому времени. Под удар попали Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская, Орловская, Тульская, Калужская, Липецкая, Рязанская, Смоленская и Тверская области, а также Краснодарский край, Крым и Московский регион. Кроме того, дроны были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Накануне ВСУ ударили по многоквартирному дому в Белгороде. В результате атаки пострадали девять человек, в том числе ребенок.