ВСУ атаковали российский регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Тульскую область. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три украинских дрона над территорией области. По словам губернатора, в результате атаки никто не пострадал. Предварительно, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших на столицу. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.