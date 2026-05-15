Беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины совершил атаку на многоквартирный жилой дом в Белгороде. В результате инцидента пострадали мирные жители, среди которых есть несовершеннолетний.

© Московский Комсомолец

Об ударе по гражданскому объекту проинформировали в оперативном штабе региона. Согласно сообщению, опубликованному в канале штаба на платформе «Макс», последствия налета оказались тяжелыми: «В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. Есть пострадавшие, информация о количестве уточняется».

ВСУ атаковали Севастополь

Позже стало известно, что медицинская помощь потребовалась четырем горожанам. Пострадавших, включая одного ребенка, экстренно госпитализировали в местные лечебные учреждения. На месте происшествия работают оперативные службы, которые ликвидируют последствия попадания и оценивают масштаб повреждений жилого здания.

Ранее в этот же день аналогичной атаке подверглась Брянская область. В селе Солова Стародубского муниципального округа украинский дрон-камикадзе целенаправленно ударил по гражданскому автомобилю. В результате того инцидента ранения получили два человека — мужчина и женщина. Врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале сообщил, что пострадавшие доставлены в больницу, назвав действия киевского режима террористическими.