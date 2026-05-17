Отказ США от отправки войск в Польшу стал шоком для Европы

США перебрасывают в Польшу подразделения 1-й кавалерийской дивизии, дислоцированной в Техасе. Об этом сообщил директор Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий.

По его словам, переброска связана с плановой ротацией американских сил в Европе. В рамках текущего этапа в страну уже доставлено более 20% запланированного личного состава и около 70% техники.

Часть подразделений, ранее размещенных в Германии, в том числе элементы 2-го кавалерийского полка, может быть перераспределена в рамках замены американских бригадных тактических групп. Решения принимаются в рамках общей структуры НАТО.

Отмечается, что американские военные в Польше действуют в составе сил передового присутствия НАТО и операции Atlantic Resolve. Численность контингента США в стране остается переменной и оценивается примерно в пределах 10 тысяч человек с учетом ротаций.

Ротационный характер размещения сил США в Восточной Европе применяется с 2014 года и позволяет поддерживать постоянное присутствие без создания постоянных крупных военных баз, при этом уровень готовности подразделений сохраняется за счет регулярной замены личного состава и техники.

