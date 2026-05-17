Собянин: беспилотник сбит на подлете к Москве

Средствами ПВО уничтожен БПЛА, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Мах. "На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.

Информации о пострадавших на данный момент. Днем ранее Собянин сообщал о нескольких атаках БПЛА на столичный регион. В течение субботы, 16 мая, город пытались атаковать 38 беспилотников. Первые два БПЛА был нейтрализованы средствами ПВО прошлой ночью около 2:00.

Последний налет дронов на город был зафиксирован около 22:15. В ночь на 17 мая атаке подверглась Тульская область. Как уточнил глава региона Дмитрий Миляев, подразделения ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников в Тульской области. Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине.

Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".