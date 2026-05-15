Российский город подвергся массированной атаке ВСУ

Белгород подвергся массированной ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал Telegram-канал Shot.

Известно, что в одном из районов наблюдается сильное задымление. В небе над Белгородской областью активно работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

Очевидцы рассказали, что после 5:20 по Москве прогремели порядка 20 громких взрывов над Белгородом и пригородами. По предварительным данным, система ПВО уже сбил около десяти воздушных целей.

Ранее сообщалось, что обломки дрона повредили жилые дома в Рязани. Об этом заявил губернатор региона Павел Малков.