$73.1486.29

Президент Литвы потребовал сбивать залетающие в страну БПЛА ВСУ

RT на русском

Литовский лидер Гитанас Науседа призвал уничтожать украинские беспилотники, которые нарушают воздушное пространство прибалтийской республики.

Президент Литвы потребовал сбивать залетающие в страну БПЛА ВСУ
© РИА Новости

Политик подчеркнул, что любые БПЛА, попадающие на территорию Литвы, являются угрозой безопасности.

«Вот почему наши Вооружённые силы должны заниматься уничтожением таких беспилотников», — цитирует его РИА Новости.

Ранее латвийский министр обороны Андрис Спрудс объявил об уходе в отставку. Такое заявление он сделал после инцидентов с дронами в воздушном пространстве страны.

Позднее премьер-министр Эвика Силиня заявила, что уходит в отставку.