Президент Литвы потребовал сбивать залетающие в страну БПЛА ВСУ

Литовский лидер Гитанас Науседа призвал уничтожать украинские беспилотники, которые нарушают воздушное пространство прибалтийской республики.

Политик подчеркнул, что любые БПЛА, попадающие на территорию Литвы, являются угрозой безопасности.

«Вот почему наши Вооружённые силы должны заниматься уничтожением таких беспилотников», — цитирует его РИА Новости.

Ранее латвийский министр обороны Андрис Спрудс объявил об уходе в отставку. Такое заявление он сделал после инцидентов с дронами в воздушном пространстве страны.

Позднее премьер-министр Эвика Силиня заявила, что уходит в отставку.