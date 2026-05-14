Рубио назвал вторую армию в мире

Китай обладает второй армией в мире по военной мощи, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом дипломат рассказал в интервью NBC News, отрывок беседы опубликован на YouTube.

По словам Рубио, невозможно игнорировать, как быстро Китай модернизирует армию и флот, что уже сейчас позволяет ему «проецировать свою мощь в глобальном масштабе», как это делают Штаты.

«Темпы роста вооруженных сил Китая за последние десять лет беспрецедентны — абсолютно беспрецедентны», — отметил глава Госдепа.

Напомним, что Рубио также назвал страну с самой сильной армией в Европе.

«Вооруженные силы Украины — самые сильные и мощные вооруженные силы во всей Европе», — цитирует его в соцсети Х издание Clash Report.

Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия должна создать самую сильную армию в Европе.

В феврале Берлин уже обратился к украинским военных за помощью с обучением бундесвера.