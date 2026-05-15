Названа мощность антидроновых лазеров России

Мощность российских лазерных установок противодействия беспилотникам варьируется от 4 до 90 кВт. Они применяются для защиты критической инфраструктуры.

Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках съезда Союза машиностроителей России, сообщает ТАСС. Он добавил, что сегодня лазерными лучами поражается в том числе и беспилотная авиация.

Есть и специальные лазеры. Но об их технических характеристиках Мантуров предпочел не сообщать.

"РГ" писала о том, что в России разработали специальные дронопорты, предназначенные для размещения, обслуживания и автоматизации запуска беспилотников-перехватчиков.