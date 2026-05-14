Европу предупредили о серьезных проблемах из-за БПЛА

Никита Бородкин

Украинские беспилотники, которые запускают ВСУ для атак на российские регионы, в том числе на Ленинградскую область, будут все чаще падать на территории стран Прибалтики. Как сообщает aif.ru, об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Он напомнил, что один из БПЛА упал на нефтебазу в Латвии и это «уже серьезно». После этого случая министр обороны Латвии Андрис Спурдс объявил о своей отставке.

 

«Очень совестливо поступил. Думаю, дроны будут падать все чаще там… Судя по всему, российские РЭБ заработали по другому принципу», — сказал Дандыкин.

 

Напомним, что в марте в эстонском городе Аувере беспилотник врезался в дымовую трубу на электростанции. Гендиректор полиции безопасности Эстонии Марго Паллосон заявила, что был запущен с территории Украины. Позднее, в мае, БПЛА упал на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке Латвии.