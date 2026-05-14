Сорвана попытка прорыва украинской ДРГ

Российские морпехи сорвали попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на добропольском направлении. Об этом рассказал РИА Новости командир минометного расчета 61-й гвардейской бригады с позывным «Краб».

По словам военнослужащего соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр», диверсанты Вооруженных сил Украины были обнаружены операторами дронов. И после получения координат минометный расчет открыл огонь по цели.

«ДРГ пыталась пройти на наши позиции, но минометы отработали четко», - уточнил «Краб».

Ранее стало известно о том, что на добропольском направлении был применен новейший разведывательный дрон «Князь Вещий Олег» (КВО). С его помощью расчет войск беспилотных систем группировки войск «Центр» скорректировал огонь артиллерии по позициям Вооруженных сил Украины.