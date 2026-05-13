На Украине сообщили о массовой атаке «Гераней»

Мониторинговые украинские паблики сообщили о массовом запуске российских дронов-камикадзе «Герань-2» с ряда направлений. Об этом пишет Telegram-канал «Страна.ua».

Отмечается, что на данный момент в небе над Украиной 37 дронов. Также украинские источники сообщили о высокой вероятности ракетной атаки в ночь на 14 мая.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российские удары по территории страны. Он отметил, что 12 мая под удар попали 14 областей страны.

В ночь на 12 мая завершилось перемирие, объявленное ко Дню Победы. За три дня Киев нарушил режим прекращения огня около 16 тысяч раз.