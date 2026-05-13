На Украине с каждым днем, как пишет Responsible Statecraft, растет сопротивление насильственной мобилизации.

«Боевые действия затягиваются, - отмечается в публикации. - Гражданское неповиновение становится все более ожесточенным».

В статье говорится, что прошлый год «ознаменовался волной убийств военных комиссаров». Подобное сопротивление призыву, как отмечается, стало одним из побочных явлений затягивания противостояния с Москвой.

Продолжение конфликта на Украине «обострило глубокий экономический и демографический кризис», все это угрожает «будущему и стабильности», а также «нормальной работе государства». Авторы указали, что Украина «держится на плаву» только благодаря крупным кредитам из Европы. Власти, как отмечается, уже задолжали семьям погибших солдат, взяв на себя бремя «на многие миллиарды евро».

Игнорирование серьезнейших проблем на Западе, а также распространение нарратива о том, что Россия якобы "вот-вот рухнет", приводит к тому, что сторонники Украины ведут страну к разрушению, заключает автор материала.