Над Украиной пролетели сотни российских «Гераней»

В небе над Украиной пролетели около 200 российских беспилотников «Герань».

Об этом со ссылкой на мониторинговые ресурсы сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Две большие группы дронов движутся с севера и юга курсом на запад страны», — говорится в сообщении.

Украинские источники предположили, что атака может продолжаться вплоть до утра 14 мая.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российские удары по территории страны. Он отметил, что 12 мая под удар попали 14 областей страны.