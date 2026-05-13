Подготовка украинских военных в странах Европы серьезно снизила боеспособность ВСУ. К такому выводу пришел в эфире своего YouTube-канала британский аналитик Александр Меркурис.

«Это привело к созданию армии Франкенштейна, где подразделения тренировали кардинально разными способами», — отметил эксперт

По словам Меркуриса, несостоятельность такой «поддержки» со стороны западных партнеров вызывает раздражение даже в Киеве.

Ранее сообщалось, что более девяти тысяч военных Вооруженных сил Украины прошли обучение в Испании. Об этом сообщил Генштаб королевства. 21 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС уже обеспечил подготовку 90 тысяч солдат для Украины.