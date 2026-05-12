СМИ: Саудовская Аравия тайно атаковала Иран

Саудовская Аравия тайно атаковала территорию Ирана незадолго до объявления перемирия 7 апреля. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщает издание, атака произошла в конце марта. В процессе Саудовская Аравия совершила серию ударов по территории Ирана. Это стало ответом на иранские удары во время войны на Ближнем Востоке. При этом, эта атака также стала первым известным случаем прямых военных действий Эр-Рияда на территории Ирана.

Какие именно объекты были атакованы пока не сообщается, но после них между Саудовской Аравией и Ираном начались дипломатические контакты. При этом, Иран получил предупреждение о готовности к дальнейшей эскалации, после чего стороны смогли договориться о снижении напряженности.

МИД Саудовской Аравии эту информацию не подтвердил, но дипломаты заявили, что королевство выступает за деэскалацию конфликта.

Ранее стало известно о планах Белого дома возобновить удары по Ирану.