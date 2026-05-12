Проведение СВО возобновилось

Вооруженные силы России возобновили проведение специальной военной операции (СВО) после завершения режима прекращения огня.

Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.

«С окончанием действия режима прекращения огня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции», — сообщило ведомство.

В Минобороны уточнили, что в период действия режима прекращения огня было зафиксировано 30 383 нарушения перемирия со стороны Украины.

Перемирие между Россией и Украиной началось 9 мая и действовало до 11 мая. Такие сроки назвал президент США Дональд Трамп, который объявил о прекращении огня между участниками военного конфликта.