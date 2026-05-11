Киев признался в запуске беспилотников над Латвией

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что беспилотник, упавший на территории Латвии, принадлежал украинской стороне.

В своем аккаунте в Х Сибига написал, что в телефонном разговоре с главой МИД Латвии Байбой Браже обсуждались «инциденты с дронами», и он признал принадлежность этих беспилотников Украине.

7 мая дрон упал на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке Латвии, в результате чего были повреждены четыре резервуара. Как позже заявил подавший в отставку министр обороны Латвии Андрис Спрудс, по предварительным данным, в воздушное пространство республики могли проникнуть дроны, «направленные с украинской стороны в сторону России». В Минобороны России сообщали об обнаружении группы из шести БПЛА в небе над Латвией в тот момент, когда ВСУ пытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга.

Это не единичный случай появления украинских беспилотников в воздушном пространстве стран Балтии. Ранее поступали сообщения о падениях украинских БПЛА в Литве, Латвии и Эстонии. Аналогичная информация приходила также из Финляндии.

