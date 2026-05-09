Минобороны РФ:  за сутки сбиты 467 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 467 украинских беспилотников самолётного типа, 8 управляемых авиабомб, а также один реактивный снаряд РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В ведомстве уточнили, что перехваты и уничтожение целей осуществлялись средствами ПВО в ходе отражения атак Вооружённых сил Украины. Информация о возможных разрушениях или пострадавших не приводится.

С начала специальной военной операции российские средства противовоздушной обороны ежедневно отражают атаки украинских беспилотников, ракет и авиабомб. Особенно интенсивными обстрелы стали с 2024–2025 годов, когда ВСУ начали активно применять дроны самолётного типа для ударов по приграничным и тыловым регионам России.

РСЗО HIMARS американского производства также регулярно используется украинскими войсками для нанесения ударов по объектам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также по территории российских регионов. Российская ПВО продолжает модернизироваться и адаптироваться под новые угрозы.