ВСУ атаковали Чечню

В Чечне предотвратили атаку украинских БПЛА. Об этом сообщает телерадиокомпания «Грозный».

Силы ПВО выявили и ликвидировали пять дронов вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате атаки пострадали шесть человек, им оказали медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает.

В результате падения обломков повреждения получили три гражданских объекта в разных районах региона: продуктовый магазин в поселке Войково, многоэтажный жилой дом в районе Ипподромный и частный дом в селе Пролетарское. Еще два сбитых БПЛА рухнули на поля фермы в поселке Катаяма и в селе Белгатой.

Уточняется, что глава Чечни Рамзан Кадыров поручил незамедлительно начать восстановительные работы на местах прилета беспилотников.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков ранее сообщил, что за минувшие сутки в регионе уничтожено десять украинских БПЛА. Пострадавших и повреждений нет, отметил Клычков. Губернатор подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать российские регионы несмотря на договоренности о перемирии в честь 9 Мая.