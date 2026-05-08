Щербинина назначили замглавы Минобороны

Дмитрий Щербинин занял пост заместителя министра обороны России, следует из информации с сайта российского военного ведомства.

Щербинин в 2024 году стал советником министра обороны Российской Федерации. С 2025 по 2026 год занимал должность начальника Главного управления цифрового и технологического развития Минобороны РФ.

С назначением на пост замглавы военного ведомства в сферу ответственности Щербинина будет входить Департамент информационных систем Министерства обороны РФ.