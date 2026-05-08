Су-30МК2 сопроводили китайские бомбардировщики

Истребители Су-30МК2 Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) сопроводили бомбардировщики H-6L в ходе полета над спорным островом Хуанъянь в Южно-Китайском море. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Истребители российского производства задействовали в рамках масштабной демонстрации силы. Как пишет издание, полет авиации НОАК призван продемонстрировать власть Китая над территориальными водами и воздушным пространством острова. Хуанъянь является предметом спора между Китаем и Филиппинами.

Су-30МК2 несли российские ракеты класса «воздух-воздух» Р-77 и китайские противокорабельные YJ-91. Бомбардировщики вооружили более мощными крылатыми ракетами YJ-12.

Издание напомнило, что Су-30МК2, которые поставили Китаю в 2004 году, были самыми эффективными истребителями в арсенале НОАК. Всего Пекин получил 24 самолета.

Ранее в мае издание MWM писало, что продажа Индии ракет класса «воздух-воздух» большой дальности Р-37М кардинально изменит индийские Су-30МКИ.