США и Израиль атаковали базу ВМС Ирана

Иранское информационное агентство YJC со ссылкой на представителей местных властей сообщило о совместной военной акции Соединенных Штатов и Израиля против объектов военной инфраструктуры на юге Исламской Республики.

Согласно экстренному сообщению, вскоре после полуночи по местному времени (около 23:40 мск четверга) комбинированному удару с воздуха подверглась одна из ключевых баз Военно-морских сил Ирана, расположенная в прибрежном городе Минаб.

Детали о характере поражения объекта и возможных жертвах в настоящий момент уточняются.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее сообщалось, что Иран атаковал три американских эсминца в Ормузском проливе.