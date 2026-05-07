В Ормузском проливе атаковали китайский танкер

Нефтяной танкер под флагом Китая подвергся атаке на входе в Ормузский пролив. Это стало первым нападением на судно КНР с начала кампании США против Ирана, пишет китайский портал «Цайсинь».

Инцидент произошел в понедельник, 4 мая, но сведения о нем попали в СМИ только в четверг, 7 мая.

Журналисты уточнили, что танкер с маркировкой «China Owner & Crew» подвергся атаке в тот момент, когда находился у порта Аль-Джир (ОАЭ).

По их данным, на судне на фоне атаки начался пожар.

Вместе с тем, авторы статьи не посчитали нужным сообщить о дальнейшей судьбе танкера, а также о том, пострадали ли члены экипажа.

Напомним, что конфликт на Ближнем Востоке продолжается с 28 февраля 2026 года. Активные боевые действия велись семь недель, затем стороны заявили о введении режима прекращения огня.

В начале апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана прошли переговоры между Ираном и США. После них президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о начале морской блокады Ормуза.

Двойная блокада — со стороны Ирана и США — привела к тому, что пролив пересекают только иранские суда, а также танкеры и сухогрузы дружественных и нейтральных по отношению к Исламской Республике стран, в частности, Китая.