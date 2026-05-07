На острове Кешм в Ормузском проливе произошли взрывы

СМИ сообщили о взрывах на острове Кешм и рядом с иранским портовым городом Бендер-Аббас в Персидском заливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Fars.

По информации источника, вблизи Бендер-Аббаса слышны звуки взрывов. Как сообщили иранские государственные СМИ, иранские силы вступили в перестрелку с «вражескими» силами. Отмечается, что целью нападения стал причал на острове Кешм. Цели в Бандар-Аббасе не уточняются.

Кешм — крупнейший остров в Ормузском проливе и в восточной части Персидского залива. Бандар-Аббас — портовый город, расположен на северной окраине Персидского залива, к северу от Ормузского пролива.

Ранее в Иране заявили, что Тегеран пока не дал ответа на предложение США.