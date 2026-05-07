Российские силовые структуры сообщили, что в рядах ВСУ распространяется хантавирус. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщает источник, вирус распространяется в Харьковской, Сумской и Львовской областях. При этом собеседник издания также заявляет, что командиры ВСУ «запрещают оказывать медицинскую помощь военнослужащим».

«Высока вероятность, что в первую очередь от вируса страдают украинские солдаты, находящиеся на позициях. Небоевые потери, которые несут украинские подразделения в Харьковской и Сумской областях, также связывают с данным заболеванием», — передает его слова РИА Новости.

Хантавирус — смертельно опасное заболевание, вызывающее у человека поражение легких или почек.