Семь украинских БПЛА сбито над Смоленской областью

Над территорией Смоленской области силами противовоздушной обороны и Воздушно-космических сил России уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, жертв и разрушений инфраструктуры в результате инцидента нет.

Анохин также уточнил, что на места падения обломков дронов оперативно направлены все необходимые оперативные и экстренные службы.

Инцидент произошёл в ночь на 9 мая или в утренние часы — точное время в сообщении не уточняется.