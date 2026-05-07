Массированная атака ВСУ 7 мая: что известно

В ночь на 7 мая и утром ВСУ предприняли массированную атаку на регионы России. Рассказываем, что известно к этому часу.

347 БПЛА

Как сообщили в Минобороны РФ, с 21:00 мск 6 мая до 7:00 мск 7 мая дежурные средства ПВО перехватили 347 украинских беспилотников.

Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Москвы и Подмосковья, Краснодарского края, Адыгеи, Калмыкии, Крыма, а также над Азовском, Каспийским и Черными морями.

Атака на Брянск

ВСУ нанесли удар по жилым домам в Брянске. Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в «Макс», в Бежицком районе города ранения получили 13 человек, в том числе ребенок. Повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей.

Позднее он уточнил, что средства ПВО, мобильно-огневые группы и спецподразделения Росгвардии за ночь уничтожили 121 БПЛА украинской армии.

Удары по Москве

Украинские войска пытаются атаковать и столицу. О ликвидации первого беспилотника мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале в 3:07 по местному времени.

На данный момент системы ПВО ликвидировали уже 20 БПЛА, которые направлялись на Москву.

Атака по Ржеву

Глава Тверской области Виталий Королев заявил об отражении атаки украинских БПЛА во Ржеве. В своем канале в «Максе» он уточнил, что в одном из пятиэтажных домов повреждения получила плита кровельного перекрытия, а в двух соседних пятиэтажках частично выбило окна.

Глава региона сообщил, что в городе пришлось эвакуировать 350 человек, в том числе 60 детей. Службы провели обследование и решили, что люди могут вернуться в квартиры. Глава региона поручил до Дня Победы провести максимально возможные работы в поврежденных домах, уже сегодня начать работу по замене 350 окон.