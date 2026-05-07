На подлете к Москве сбили еще три беспилотника
Военные перехватили еще три беспилотника, которые летели на Москву.
Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов, добавил он.
О пострадавших или повреждениях на земле не сообщается.
Таким образом число сбитых в районе Москвы беспилотников достигло 16.
Утром Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны за ночь перехватили 347 украинских беспилотников самолетного типа над 21 регионом, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.
Среди атакованных городов оказался Ржев Тверской области. Там в результате атаки БПЛА были повреждены три многоэтажных дома, в результате чего были эвакуированы 350 человек.