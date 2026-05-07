Еще пять беспилотников обезврежены на пути к Москве

Еще пять БПЛА попытались атаковать столицу и были ликвидированы системой ПВО, написал на канале в мессенджере "Макс" мэр города Сергей Собянин.

© Газета.Ru

В посте от 5:34 чиновник отметил, что на место падения обломков дронов прибыли работники экстренных служб.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

За эту ночь БПЛА пытались атаковать Москву дважды. В 3:07 были сбиты два дрона, а в 4:16 - еще один. На этом фоне столичные аэропорты Внуково и Шереметьево временно ограничили прием и отправку самолетов. В ночь на 7 мая также произошли налеты дронов на Таганрог, Брянск и Тулу.

Кроме того, над Сочи, Адлером и федеральной территорией "Сириус" произошла волна взрывов на фоне воздушной атаки. Местные жители слышали громкие звуки и видели вспышки со стороны Черного моря.