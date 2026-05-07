«Бессмертный полк» прошёл в одних американских стран

В столице Панамы прошло торжественное шествие «Бессмертного полка» с участием российских дипломатов, соотечественников и местных жителей, сообщила координатор акции Наталья Тагер. Об этом пишет ТАСС.

Мероприятие началось с панихиды по героям войны, после чего посол РФ Константин Гаврилов выступил с речью. Кульминацией стало шествие с фотографиями ветеранов под песню «Катюша».

Тагер отметила, что ежегодно к акции присоединяются новые люди. В завершение собравшиеся возложили цветы к памятнику советским подводникам.

До этого шествие с портретами участников Великой Отечественной войны состоялось в столице Кипра Никосии.