Взрывы прогремели над Таганрогом

© Вечерняя Москва

Взрывы раздались над Таганрогом Ростовской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны уничтожают украинские беспилотники-камикадзе. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил Telegram-канал Shot.

Как рассказали очевидцы, за 15 минут было слышно не менее пяти взрывов. В городе воет сирена воздушной опасности. Власти попросили жителей укрыться в безопасном месте, объявлена угроза атаки БПЛА. Официальной информации о последствиях пока не поступало, говорится в сообщении.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Незадолго до этого серия взрывов прогремела над Брянском и областью.

6 мая в Министерстве здравоохранения Чувашии сообщили, что количество раненых в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чебоксары выросло до 37.