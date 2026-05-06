Назван возможный маршрут атаковавших Джанкой дронов ВСУ

Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев считает, что беспилотники, атаковавшие Крым в ночь на 6 мая, были запущены из Одесской области. Об этом Кондратьев рассказал «Аргументам и фактам».

В ночь на 6 мая российские средства ПВО уничтожили 53 украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской, Брянской, Курской, Московской областями, Крымом и акваторией Черного моря, отчитались в Минобороны РФ. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара украинских дронов по Джанкою погибли пятеро мирных жителей.

По мнению Кондратьева, беспилотники в сторону Джанкоя были запущены из Одесской области.