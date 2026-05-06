Россия начала ядерные ракетные испытания

На полигоне Кура начались ракетные испытания, сообщает правительство Камчатки.

Учения пройдут с 6 по 10 мая.

«Для безопасности населения необходимо воздержаться от посещения полигона и близлежащих территорий в указанный срок. Запрещается нахождение и передвижение людей и любых видов техники», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что испытательный полигон Космических войск Воздушно-космических сил России расположен в 500 километрах севернее Петропавловска-Камчатского и обычно используется для отработки поражения целей ракетами.

В декабре командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью «Красной звезде» сообщил, что перевооружение Козельского ракетного соединения на современные комплексы «Ярс» с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) шахтного базирования завершили.

В октябре в России выполнили пуск МБР «Ярс» с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке.