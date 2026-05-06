В Херсоне усилилось давление ВСУ — люди жалуются на облавы ТЦК

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о тяжелой обстановке в Херсоне. По его словам, жители сообщают о давлении со стороны украинских силовиков, мобилизационных облавах и размещении военных рядом с гражданской инфраструктурой.

Глава региона отметил, что часть информации поступает по закрытым каналам, поэтому подробности не раскрываются. Он подчеркнул, что безопасность людей на правобережье важнее информационного эффекта.

На этом фоне Сальдо сообщил о новых жертвах и пострадавших в результате атак ВСУ в Херсонской области. За выходные погибли два человека, еще 11 получили ранения.

В Алешках при обстреле погиб мужчина 1961 года рождения. Еще один мужчина 1990 года рождения погиб в Великих Копанях после удара беспилотника по автомобилю.

В Таврийске при обстреле пострадала женщина 1943 года рождения. В селе Наталовка ранения получила девушка 2009 года рождения.

Еще двое мужчин пострадали после наезда на мину в Пролетарке. В Новой Каховке при минометном обстреле ранения получили две женщины.

Херсонская область находится в нижнем течении Днепра и омывается Азовским и Черным морями. Сейчас под контролем Москвы находится около 76% территории региона, правобережная часть области, включая Херсон, удерживается украинскими войсками.