Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram.

«По беспилотникам противника работают ПВО и мобильные огневые группы», — написал Аксенов.

Он попросил всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались атаковать российские регионы почти сотней дронов. Как сообщили в Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны сбили 93 БПЛА в период с 14:00 до 21:00 по московскому времени.