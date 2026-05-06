ВСУ попытались атаковать заправку в Энергодаре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались с помощью беспилотника атаковать автозаправочную станцию в городе — спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, однако дрон не сдетонировал. Об этом сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

По ее словам, в результате происшествия никто не пострадал.

«Атаками на гражданские объекты, жилые дома и администрацию противник пытается посеять панику среди населения», — сказала Яшина.

Сегодня мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что в одном из помещений здания администрации вспыхнул пожар в результате удара ВСУ. По его словам, населенный пункт подвергается непрекращающимся атакам врага.

Накануне Пухов рассказал, что не менее 15 украинских FPV-дронов атаковали здание администрации Энергодара. В результате атаки никто не пострадал, так как сотрудники были своевременно эвакуированы. Пухов добавил, что большая часть дронов была сбита на подлете. В результате падения обломков повреждения получили несколько автомобилей.

Ранее МАГАТЭ зафиксировало ущерб после удара дрона ВСУ по лаборатории Запорожской АЭС.