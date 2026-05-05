Зеленский прокомментировал ночной удар по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о повреждениях критической инфраструктуры в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях после ночного удара.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Днепропетровской области атаковали критическую инфраструктуру (...) В Павлограде был поврежден линия электропередачи», — сообщил Зеленский.

Политик также сообщил об ударах в Запорожской и Киевской областях. Кроме того, Зеленский сообщил о повреждениях в Харьковской области.

«Вопят в панике»: генерал о «солдатах удачи» ВСУ под Купянском

Ранее авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщили, что Вооруженные силы России в ночь на 5 мая нанесли удары по четырем областям Украины. в Киевской области в результате удара произошел пожар на промышленном объекте, а в Харьковской области удар нанесен по железнодорожному составу.